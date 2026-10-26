La izquierda de Francia ve en triunfo de Lula una señal esperanzadora para elecciones 2027

"¡Viva Lula, viva el Brasil de la dignidad! Las encuestas y los comentaristas expertos del 'bla, bla, bla' predecían su fracaso seguro. ¡Acaba de ganar! Ha derrotado a la extrema derecha y a las injerencias extranjeras", saludó el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, el candidato progresista con más probabilidades de pasar a la segunda vuelta con la ultraderechista Marine Le Pen, favorita a llegar al Elíseo, según las encuestas.

Mélenchon, de 75 años, es una figura próxima a Lula, al que incluso visitó en prisión en 2019, cuando fue encarcelado por un proceso de corrupción que terminó siendo anulado por la Justicia brasileña debido a sus irregularidades.

"La magnífica campaña de masas reunió al pueblo de las favelas y a los asalariados en las urnas contra la dictadura del dinero rey y del desprecio al pueblo", agregó el líder de La Francia Insumisa (LFI), en su mensaje en X.

Por su parte, Raphaël Glucksmann, el eurodiputado candidato del campo socialdemócrata apoyado por el Partido Socialista (PS) y que figura, según las encuestas, como el segundo nombre del progresismo con más probabilidades de llegar a la segunda vuelta, dijo que el triunfo de Lula demuestra que "no hay fatalidad en política".

"La movilización de los ciudadanos comprometidos con la democracia puede revertir las situaciones más comprometidas. La increíble remontada de Lula y su victoria contra una extrema derecha que todos los comentaristas ya habían instalado en el poder es un mensaje de esperanza para todos nosotros", estimó.

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Para Glucksmann, "después de Bolsonaro en Brasil y (el populista nacionalista Aleksandar) Vučić en Serbia", derrotado el domingo en las urnas por un movimiento estudiantil, "es el turno de Trump y Netanyahu para hacer de esta semana un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la internacional de extrema derecha".

El propio presidente francés, Emmanuel Macron, también se apresuró en felicitar en X al jefe de Estado brasileño, y le invitó a fortalecer la asociación estratégica entre Brasil y Francia por "un mundo más justo".

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador Flávio Bolsonaro -hijo del expresidente Jair Bolsonaro-, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas.

El presidente brasileño asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país.