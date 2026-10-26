La OEA espera que regreso de Machado a Venezuela contribuya a la celebración de elecciones

María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar a su país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

Vestida con su característica camisa blanca y con varios rosarios colgados del cuello, Machado encabezó una caravana de vehículos desde la que saludaba a miles de personas que se fueron congregando a su paso por la ruta que conecta al estado Lara, donde apareció en medio de una misa, con Caracas, la capital venezolana.

En un mensaje de la red social X, el líder de la organización internacional contó que intercambió mensajes con Machado para expresarle la "satisfacción" por su vuelta y que se suma a las palabras de apoyo expresadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Rubio aseguró este domingo que la vuelta de María Corina Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país porque "las condiciones que permiten" su regreso son "el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos" que mantienen fuerzas opositoras con el chavismo.

Ramdin afirmó que "es fundamental" garantizar la seguridad de la líder opositora y el "pleno ejercicio" de sus derechos políticos, así como los de "todos los venezolanos".

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Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que la líder opositora pudo evitar hacer un "show" a su regreso al país suramericano y no respondió a qué ruta usó Machado para llevar a cabo su vuelta.