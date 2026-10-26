La opositora Lista de Estudiantes serbia gana con mayoría absoluta, según recuento oficial

Ese es el resultado que la Comisión Electoral de la República de Serbia ofrece este lunes en su página web, según el recuento del 96 % de los colegios electorales.

Ninguna otra candidatura superó el 3 % de los votos necesarios para entrar en el Parlamento.

Aunque la Comisión no ofrece qué reparto de escaños corresponde a ese porcentaje de voto, el instituto demoscópico Ipsos y la ONG Cesid estiman que los universitarios tendrán una mayoría absoluta de 140 de los 250 escaños, mientras que el SNS de Vucic se quedaría en 103, 26 menos que en 2023, cuando logró la mayoría absoluta.

El Partido Socialista, que ha gobernado en coalición con el SNS, se queda fuera del Parlamento, donde tenía 18.

Aunque no han logrado el umbral del 3 %, entran en el hemiciclo gracias a una legislación especial los partidos de las minorías húngara (3) y albanesa y bosniaca, dos cada una de ellas.

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La participación fue del 68,8 %, unos 10 puntos porcentuales más que en las parlamentarias de 2023, y muy cercana al récord histórico del país.

Vucic ya reconoció ayer la derrota y adelantó que el reparto de escaños sería de 103 para su partido y de hasta 140 para la Lista de Estudiantes, formada principalmente por académicos, ingenieros, médicos, juristas, sociólogos, artistas y, en general, especialistas en diferentes ámbitos sin experiencia ni afiliación política.

Entre ellos está Dejan Bodiroga, leyenda del baloncesto europeo y actual presidente de la Euroliga, que dijo ayer que Serbia ha ganado la libertad "gracias a esta juventud".

Tras reconocer Vucic públicamente la derrota, varios cientos de miles de personas se lanzaron a celebrar en las calles con gritos de 'victoria'.

Vucic dimitió como jefe del Estado el pasado septiembre para aspirar al puesto de primer ministro, que ya ocupó entre 2014 y 2017.

Su adelanto electoral fue una respuesta a la presión de las multitudinarias protestas, lideradas por los universitarios, que desde hace dos años le acusaban de corrupción y autoritarismo y reclamaban elecciones.

El movimiento comenzó tras la muerte de 16 personas al derrumbarse un voladizo de una estación de trenes en Novi Sad, que acababa de ser rehabilitada por empresas chinas mediante un opaco contrato.

Lo que comenzó como un movimiento para pedir explicaciones por la adjudicación y ejecución de la obra acabó convirtiéndose en una exigencia de más Estado de derecho.

Durante los mandatos de Vucic, como presidente o jefe del Estado, Serbia ha visto empeorar su puntuación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, e incluso la UE ha mostrado sus dudas sobre el deterioro del Estado de derecho.