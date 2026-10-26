La paciente de ébola suiza evacuada desde Nigeria es ingresada en un hospital de Ginebra

La mujer, de origen ugandés y esposa de un diplomático suizo, es tratada en los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), uno de los centros más prestigiosos del país, mientras que su marido, que no ha mostrado síntomas pero está en observación, permanece aislado en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ).

Ambos centros "están preparados para gestionar este tipo de casos y pueden atenderlos garantizando la seguridad del personal sanitario y del resto de los pacientes, por lo que no existe ningún peligro para la población suiza", afirmó la nota gubernamental.

Ambos fueron evacuados este mismo lunes por vía aérea desde Nigeria.

La mujer fue diagnosticada el 20 de octubre, aunque desde días anteriores ya estaba ingresada en una clínica privada de la capital nigeriana, Abuya, tras presentar síntomas. Ella y su marido habían viajado a Uganda dos semanas antes.

Se trata del primer caso de ébola en Nigeria durante el actual brote en la República Democrática del Congo (RDC), que ya registra más de 9.700 contagios y 4.600 muertos.

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Además de Nigeria y Uganda, se han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Kenia (nueve).