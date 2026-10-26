La Reserva Federal se reúne mañana y el miércoles con la perspectiva de mantener los tipos

La Fed, presidida por Kevin Wars, afronta esta junta de política monetaria presionado por el aumento persistente de los precios, a lo que los bancos centrales suelen responder subiendo los tipos, y los llamamientos del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien aboga por bajar el precio del dinero para favorecer el crecimiento económico.

El regulador monetario, que comunicará su decisión el miércoles, apostó en septiembre por aumentar el tipo referencial en un cuarto de punto (dejándolo en la horquilla del 3,75-4 %), en lo que supuso la primera subida en más de tres años en medio del encarecimiento del petróleo a causa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En los últimos tres meses, el índice de precios al consumidor (IPC) y el deflactor de gastos en consumo personal (PCE), un indicador que la Fed suele tener incluso más en cuenta a la hora de enfocar su política monetaria, han mostrado subidas medias del 3,5 % interanual en Estados Unidos.

El consenso de analistas y mercados es que la Fed no subirá los tipos esta semana y que esperará a diciembre para hacerlo, aunque, en todo caso, los expertos estiman que anunciar un nuevo incremento este miércoles no depararía consecuencias visibles en materia de empleo o encarecimiento del crédito durante los seis días que restan hasta las elecciones, en las que Trump y los republicanos se juegan mantener su exiguo control del Congreso.

'Mantén ahora, sube después', se titula el comentario publicado este lunes por el jefe de Estrategia de Mercado de la plataforma financiera Ebury, Matthew Ryan, quien opina que la subida se producirá en diciembre.

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"A pesar de las elevadas cifras de inflación registradas en Estados Unidos en septiembre, esperamos que la Fed mantenga los tipos sin cambios este miércoles, aunque es posible que la votación no sea unánime y que la decisión (de subir los tipos) se produzca en diciembre", precisa Ryan.

Las subidas de los tipos de interés recuerda al electorado estadounidense que la inflación sigue sin estar controlada, a pesar de que Trump se comprometió a hacerlo, lo que puede influir en el resultado de las elecciones parciales del 3 de noviembre en las que se elige a parte de la Cámara de Representantes y el Senado.

La guerra arancelaria iniciada por Trump ha hecho que muchas importaciones resulten menos asequibles para los estadounidenses, mientras que la cada vez más impopular guerra contra Irán ha encarecido los combustibles.

A esto último se le ha sumado el recrudecimiento de los ataques ucranianos contra refinerías rusas, disparando aún más el precio del diésel, un insumo crítico en la mayoría de los distritos electorales de la nación norteamericana que se paga ahora a 6,30 dólares el galón de media (1,49 euros por litro), un 75 % más que hace un año.

El jueves 29 de octubre se publicará a su vez el dato más reciente del PCE, un indicador que puede ahondar las malas perspectivas sobre la inflación a cinco días de que abran las urnas, y también el dato del producto interior bruto (PIB) estadounidense del tercer trimestre.

Los economistas esperan un crecimiento anualizado (la proyección para el año) del 3 % en julio-septiembre en la primera economía del mundo, una aceleración con respecto al 2,2 % del segundo trimestre.

Un PIB resistente puede brindar a Trump argumentos favorables en vísperas de las elecciones, aunque su rentabilidad política sería menos evidente si una parte importante del crecimiento procede de inversiones en inteligencia artificial (IA), que muchos ciudadanos en Estados Unidos miran cada vez con más recelo debido al fantasma de la destrucción de empleo y a la alta demanda de recursos y energía que generan los centros de datos.

Además de la Fed estadounidense, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) se reúnen esta semana con la misma expectativa de mantener los tipos de interés o aplazar una subida a diciembre, mientras que el regulador monetario de Canadá los podría incrementar.

El BCE celebrará su reunión el miércoles y jueves de esta semana, mientras que el Banco de Canadá lo hará este miércoles y el BoJ japonés, el jueves y viernes.

Actualmente, los tipos de interés se encuentran en el 2,50 % en Europa, en el 1,25 % en Japón y en el 2,25 % en Canadá, donde se espera que el banco central canadiense los suba hasta el 2,50 %.