La UE saluda el vuelco electoral en Serbia y ofrece "apoyo a las reformas"

"Felicidades a la Lista Estudiantil de Serbia por su victoria electoral", escribió Metsola en la red social X, donde calificó de "alentadora" la participación récord y agradeció el trabajo de los eurodiputados y de la delegación que observó los comicios sobre el terreno.

El Parlamento Europeo "sigue comprometido con apoyar el proceso de reformas de Serbia en su camino europeo", añadió.

Metsola se expresó unas horas después de que lo hicieran el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que felicitaron a la formación en un mensaje conjunto.

"Hoy, el pueblo de Serbia acudió a las urnas en cifras récord para decidir el futuro de su país", afirmaron los dos presidentes.

"Estamos dispuestos a apoyar las reformas en materia de Estado de derecho, libertad de los medios, lucha contra la corrupción e instituciones democráticas sólidas, y a trabajar juntos para avanzar en el futuro de Serbia en la Unión Europea", añadieron.

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La comisaria de Ampliación, Marta Kos, también felicitó a la Lista Estudiantil y aseguró que "un nuevo capítulo puede comenzar para Serbia": "La puerta de la UE está abierta y estamos listos para avanzar juntos", afirmó en X.

La Lista de Estudiantes, una candidatura de universitarios contra la corrupción, obtuvo una mayoría absoluta del 52,6 % de los votos en las elecciones anticipadas del domingo en Serbia, frente al 39,2 % de la coalición liderada por el partido conservador SNS de Aleksandar Vucic, que había dominado la política desde 2014.

Las elecciones, adelantadas, llegaron después de casi dos años de movilizaciones lideradas por estudiantes, desencadenadas por la muerte de 16 personas en 2024 al derrumbarse la marquesina de la estación de tren de Novi Sad.

Serbia es país candidato a la adhesión a la UE desde 2012 y negocia formalmente su entrada desde 2014, aunque el proceso lleva años estancado debido a las limitaciones a la libertad de prensa y a la independencia judicial, así como a su negativa a imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania.

A esto se suma la dura condena de Bruselas a la "glorificación" del exjefe militar serbobosnio Ratko Mladic, condenado por genocidio y a cuyo funeral militar, el pasado septiembre, asistieron varios ministros serbios.