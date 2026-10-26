Líderes africanos felicitan a Lula por su reelección y apuestan por reforzar el Sur Global

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, valoró la victoria "sin precedentes" de Lula y apostó por impulsar intereses comunes "en África, América del Sur y en todo el Sur Global", dentro de un “orden mundial que cambia rápidamente”.

“Espero con interés ampliar la cooperación en los ámbitos de comercio e inversión, agricultura y seguridad alimentaria, energía, petróleo y gas, industria manufacturera, ciencia y tecnología, educación, aviación e intercambio cultural”, indicó Tinubu en un comunicado.

En la misma línea, el jefe de Estado de Burundi, Évariste Ndayishimiye, que ejerce como presidente de la Unión Africana (UA), expresó en su cuenta de X su deseo de que la cooperación con Lula ayude a "promover la solidaridad Sur-Sur para un mundo próspero, equitativo y sostenible".

Por su parte, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, felicitó a Lula en sus redes sociales, donde afirmó que espera reforzar las relaciones bilaterales y profundizar la cooperación con Brasil, además de desearle "todo éxito en su renovado mandato" y "paz y prosperidad continuas para el pueblo de Brasil".

Asimismo, el presidente de Seychelles, Patrick Hermione, describió la victoria como una “contundente reafirmación de la confianza que el pueblo brasileño ha depositado en el liderazgo del presidente Lula, y como un testimonio de su compromiso de toda la vida con la dignidad y el bienestar de los ciudadanos comunes”.

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Entre los países africanos de habla portuguesa, el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, felicitó a Lula y destacó la historia de “amistad, solidaridad y cooperación” entre ambos países.

El presidente de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Vila Nova, envió un mensaje a su par brasileño en el que aseguró que la reelección “refleja la confianza, el reconocimiento inequívoco y la esperanza depositada por el pueblo de Brasil”.

Por último, el presidente de Angola, João Lourenço, resaltó la expectativa de continuar trabajando para fortalecer las economías y promover el desarrollo de los respectivos pueblos.

“Estamos seguros de que, en este nuevo mandato de su excelencia, la República de Angola y la Federativa República de Brasil mantendrán y buscarán alcanzar los objetivos delineados dentro del ámbito de nuestra cooperación bilateral", escribió Lourenço en un mensaje.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) logró así una remontada inédita en la historia democrática brasileña, después de quedar por detrás de Bolsonaro en la primera vuelta del pasado 4 de octubre.

El mandatario brasileño, que asumirá su cuarto mandato el próximo 5 de enero, se convirtió en el primer presidente de la historia de Brasil elegido en cuatro ocasiones diferentes.