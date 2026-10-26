Lisboetas piden que presupuesto 2027 incorpore 48.000 viviendas vacías del censo de 2021

En un documento de propuestas para la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, la entidad considera necesario construir viviendas y apoyar a quienes compran o alquilan, pero sostiene que debe prestarse más atención al parque residencial existente.

Sus prioridades son identificar los inmuebles desocupados, mejorar la transparencia de los datos, destinar el patrimonio público sin uso a vivienda y garantizar que los inmuebles beneficiados por ayudas públicas mantengan su función residencial.

La asociación propone que los municipios de zonas sometidas a presión inmobiliaria estén obligados a realizar una comprobación anual de los inmuebles vacíos mediante el cruce de registros de propiedad y datos de consumo de servicios básicos, con garantías de protección de datos.

También plantea que publiquen cuántas viviendas han inspeccionado y declarado desocupadas, así como la recaudación de los recargos del impuesto municipal sobre inmuebles y el destino de esos ingresos.

Para facilitar la incorporación de viviendas al alquiler asequible, pide apoyo jurídico y financiación de obras para propietarios con pocos recursos o inmuebles bloqueados por herencias sin repartir.

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Otra de sus propuestas es elaborar un inventario público y georreferenciado de los edificios estatales sin uso, con información sobre su conservación y su posible utilización residencial.

En las zonas de mayor presión inmobiliaria, la entidad defiende dar prioridad al alquiler asequible y a la cesión del derecho de superficie frente a la venta de patrimonio público.

Asimismo, propone que las viviendas construidas o cedidas con beneficios fiscales no puedan destinarse al alojamiento turístico ni a otros usos durante un período mínimo, para el que sugiere diez años, bajo pena de devolución de las ventajas recibidas.

La asociación reclama además incentivos fiscales temporales para convertir alojamientos turísticos en alquileres residenciales con contratos de al menos cinco años y rentas limitadas.

Según su análisis del Registro Nacional de Alojamiento Local, Lisboa contaba con 11.704 registros de esta actividad a comienzos de octubre de 2026.

La entidad sostiene que la cancelación de registros turísticos no garantiza por sí sola que los inmuebles regresen al mercado residencial y pide acompañar esas actuaciones con medidas dirigidas a las viviendas que permanecen vacías.

Las propuestas buscan introducir cambios durante la discusión parlamentaria de los presupuestos y, según la asociación, muchas podrían aplicarse con un coste reducido.