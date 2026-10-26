Los médicos especialistas en Inglaterra irán a la huelga en demanda de mejora salarial

El paro empezará el 25 de noviembre a las 06.59 GMT, pero la BMA ha precisado que estos médicos sólo atenderán situaciones de emergencia.

La medida de fuerza se conoció después de que las conversaciones con el Gobierno no prosperasen.

Estos médicos recibieron este año un aumento salarial del 3,5 %, pero a pesar de esta subida el sindicato insiste en que los salarios reales siguen estando entre un 4 % y un 10 % por debajo de los niveles de 2010, motivo por el cual rechazan el nuevo suelo del 2,4 % propuesto por el Ejecutivo para el año financiero 2027-28.

Además, la BMA, sindicato que representa a los médicos y residentes médicos, pedía una reducción de las horas laborables, de las actuales 40 a 35 horas a la semana.

En un comunicado divulgado hoy, la BMA señaló que han negociado con el Gobierno de buena fe pero sin que se consiguieran avances.

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"Los médicos especialistas asumen sus responsabilidades muy en serio y recurrir a la huelga no es algo que les resulte natural, sin embargo, el mensaje que recibimos alto y claro por parte del colectivo es que ya han dicho basta", agregó.