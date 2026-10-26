Los socialistas europeos felicitan a Lula y dicen que Brasil les da "razones para creer"

En un comunicado, los socialistas europeos tildaron de "histórica" la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT), que obtuvo este domingo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, Flávio Bolsonaro.

"En un momento en el que tanta gente siente incertidumbre respecto al futuro, Brasil nos da razones para creer que la esperanza puede vencer al miedo, que la solidaridad puede superar a la división y que merece la pena luchar por la promesa de un mañana mejor", dijo el presidente del PES, el sueco Stefan Löfven.

El dirigente socialdemócrata incidió en que el pueblo brasileño ha recordado al mundo "el extraordinario poder de votar" y subrayó que la democracia "no es algo que se hereda y se da por sentado" sino que debe "defenderse, protegerse y renovarse".

"Millones de brasileños se han hecho oír reafirmando el poder de la democracia y la importancia de protegerla. En un clima político profundamente dividido, este resultado es un recordatorio poderoso de que el futuro de un país pertenece a su gente y que su decisión democrática debe ser respetada", incidió el PES.

Para los socialistas europeos, familia política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el resultado es "una oportunidad de impulsar los vínculos históricos entre los progresistas europeos y brasileños" y reforzar la cooperación en áreas como la justicia social, la acción climática o el multilateralismo.