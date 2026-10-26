México pide a los transportistas evitar bloqueos que afecten a la población

Las protestas fueron anunciadas por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que anunció el deterioro de las condiciones de trabajo y la falta de resultados en los compromisos asumidos por las autoridades.
Además, el organismo advirtió sobre problemas persistentes de inseguridad y costos operativos, mientras que el Gobierno sostiene que mantiene abiertas las mesas de diálogo para atender las demandas del sector.
Previamente, Gobernación de México había llamado a los integrantes de la Canacar a evitar bloqueos carreteros que puedan "afectan directamente a miles de familias que necesitan trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares", o interrumpan el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos y las actividades comerciales e industriales.
La dependencia señaló que los estados con mayor número afectaciones en carreteras son Veracruz (este), Estado de México (centro) y Nuevo León (norte).
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atribuyó las movilizaciones principalmente al descontento de un grupo de grandes empresas, y anunció que representantes del sector serían recibidos este lunes por la Secretaría de Hacienda para abordar sus demandas.
Según un informe de la firma especializada Overhaul, el 76 % de los robos al transporte de carga en México durante el segundo trimestre de 2026 involucró algún tipo de violencia.