Miles de personas se concentran en Francia contra el "atentado racista" mortal de Trappes

"Todos tenemos miedo. Desde que somos pequeños vivimos así; por un lado, estamos acostumbrados, pero aun así tememos por nuestra vida", contó a EFE Miriam, una joven que acudió a la plaza de Estalingrado de París, el punto de reunión de en la capital francesa, donde había varios centenares de personas.

La concentración se celebró "ante el horror, en apoyo a las víctimas y para denunciar la banalización del odio racista", según los convocantes.

La protesta se realizó a iniciativa de decenas de organizaciones, entre ellas la Liga de los Derechos Humanos, SOS Racisme, Amnistía Internacional, el MRAP, ADDAM, Clara, Jalons pour la paix, la FIDL, la UNEF, la CGT, la CFDT, FSU, Union syndicale Solidaires y Unsa.

Además de París, hubo concentraciones en otras ciudades como Amiens, Aviñón, Burdeos, Grenoble, Lyon, Marsella, Metz, Montpellier, Perpiñán, Estrasburgo o Toulouse.

Este domingo se celebró otro acto de homenaje en Aubervilliers, limítrofe con la capital francesa, y en los próximos días están previstos más en Dijon, Niza o Arles.

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"Es dramático que esto suceda, pero está claro que también es responsabilidad de los políticos y las políticas que han dado rienda suelta a las palabras y han permitido que personas que, de otro modo, se habrían limitado a quejarse en su rincón, pero no habrían llegado a actuar, pasaran a la acción", denunció François Sauterey, copresidente del Movimiento contra el Racismo y a favor de la Amistad entre los Pueblos (MRAP).

Sauterey señaló como responsables a figuras de la extrema derecha francesa como Marine Le Pen o Éric Zemmour, además de criticar a medios ultraconservadores como CNEWS, del magnate Vincent Bolloré.

El pasado viernes un hombre salió armado con una metralleta y desde su coche fue disparando metódicamente a personas racializadas o supuestamente de religión musulmana, en un crimen calificado como "atentado terrorista racista" por el presidente francés, Emmanuel Macron, y que investiga la Fiscalía antiterrorista.

El detenido, de 39 años, pasó este fin de semana en un hospital para evaluar su estado metal, del que salió hoy para continuar siendo interrogado al comprobar los especialistas que no tiene ninguna patología incompatible con su detención.

En el domicilio del investigado fueron encontradas bombonas de gas conectadas mediante cables eléctricos, lo que hace pensar que premeditó el ataque y que tenía la voluntad de herir a la policía cuando entrara en su hogar. Allí también fue hallado un ejemplar de 'Mein Kampf', del dictador nazi Adolf Hitler.

El tiroteo acabó con la vida de Pengo Bossio Wangi, un joven de 26 años y luchador de artes marciales mixtas (MMA). Además, hirió a cinco personas más, entre ellas una niña de 11 años, que recibió ocho disparos y se recupera en el hospital.

"Este trágico suceso no puede interpretarse como un simple hecho aislado, fruto de un desequilibrio personal del autor", dijo la Liga de los Derechos Humanos en un comunicado en el que denunció que "los discursos racistas, xenófobos e islamófobos, cada vez más llenos de odio y estigmatizantes, se extienden por nuestra sociedad, impulsados por un número cada vez mayor de actores políticos y difundidos por medios de comunicación influyentes".

"Estos discursos fomentan la violencia derivada de la exclusión por motivos de identidad y alimentan actos violentos con consecuencias mortales", añadió.