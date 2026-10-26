ONG independiente registra un nuevo feminicidio en Cuba, llegan a 56 en lo que va de año

La ONG detalló en sus redes sociales que la víctima es Marili Reina Fajardo, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles 21 de octubre "con signos de extrema violencia y agresión sexual", en la Habana del Este, municipio de la capital cubana.

AT señaló que este crimen "califica de feminicidio" debido a "la situación de desaparición, signos de extrema violencia, así como antecedentes sufridos por la víctima que denotan sesgo machista".

Puntualizó que el Observatorio de Alas Tensas se mantendrá bajo observancia de este caso "en lo que avanza la investigación policial en busca de un culpable".

"La última vez que se le vio con vida a Reina fue ese mismo día en la mañana, cuando salió de su hogar en Guanabo, Habana del Este, para su trabajo como empleada doméstica, al que nunca llegó", indicó la plataforma feminista.

AT envió sus condolencias al hijo menor de edad que sobrevive a Reina, así como a sus dos hijas mayores de edad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Informó, además, que investigan 12 posibles feminicidios, 5 intentos y 1 asesinato de hombre en contexto feminicida alertados en 2025; así como 11 posibles feminicidios y 17 intentos alertados en 2026.

La plataforma feminista advirtió en un informe -publicado en abril y relacionado con la violencia de género correspondiente a 2025- sobre "la persistencia de la violencia extrema" en Cuba contra las mujeres con "altos niveles de brutalidad".

La directora de AT, Ileana Álvarez, comentó a EFE que la actual "policrisis" que vive la isla: "económica, energética, sanitaria, demográfica, social e institucional, golpea de manera especialmente dura a las mujeres" pues "son quienes soportan gran parte del trabajo de los cuidados cuando faltan medicamentos, alimentos y servicios públicos".

La ONG feminista ha reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.