ONG pro derechos humanos condenan el secuestro en Kenia de un opositor tanzano

"Exigimos una intervención inmediata para determinar su paradero, proteger su vida y lograr su liberación", afirmó al leer un comunicado en una rueda de prensa en Nairobi Kibi Alex, activista y miembro del colectivo.

Mwaipaya fue secuestrado este domingo hacia las 14.00 hora local (11.00 GMT), en Kamulu, en el condado de Machakos, al este de Nairobi, por individuos que circulaban en tres vehículos.

En el momento del secuestro, el activista se estaba desplazando junto a otra persona -que logró huir del secuestro, según confirmaron a EFE fuentes de la organización Amnistía Internacional (AI)- para ver a unos amigos.

La Red instó a la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, en inglés) y el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Kenia a "desplegar de inmediato sus capacidades de investigación e inteligencia para localizarlo".

"Dado el historial documentado de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas bajo la Administración de la Presidenta (de Tanzania) Samia Suluhu Hassan -y la previa tortura documentada de Twaha- es seguro que devolverle a Tanzania lo expondrá a sufrir de nuevo tortura, desaparición y asesinato", alertó Alex.

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Los activistas también denunciaron un patrón regional de represión en África oriental "que extiende la persecución más allá de las fronteras nacionales, persiguiendo a las personas hasta el exilio".

"Los gobiernos regionales deben hacer público cualquier acuerdo, instrucción y convenio de seguridad relativo a activistas y críticos del Gobierno", exigió Nyamisa Chelagat, otra integrante de la Red.

Entre otros casos recientes, los activistas citaron el del líder opositor ugandés Kizza Besigye, procesado en su país bajo cargos de traición, tras ser secuestrado en Nairobi en noviembre de 2024.

"Nairobi no debe convertirse en un coto de caza donde los gobiernos capturen a críticos y los trasladen a través de las fronteras para ser detenidos", subrayaron.

En el caso de Mwaipaya, la alianza de ONG responsabilizó de su secuestro a las autoridades tanzanas, en connivencia con las kenianas.

Shakira Wafula, activita keniana, afirmó que "es muy poco probable" que el Gobierno keniano no lo supiera y que "la manera en la que ocurrió el secuestro" hace pensar que está "involucrado".

Mwaipaya está vinculado a las juventudes del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), principal formación opositora en Tanzania y cuyo presidente, Tundu Lissu, está en prisión preventiva y a la espera de su veredicto en un juicio por traición.

Según confirmaron a EFE fuentes de AI, el militante llevaba un año exiliado en Kenia, tras sufrir torturas en su país, y estaba implicado en la distancia en los intentos de organizar protestas para conmemorar la represión tras las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.

Los comicios se saldaron con una abrumadora victoria de la presidenta Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación creada por la propia mandataria.

Expertos de la ONU, sin embargo, afirmaron que al menos 700 personas murieron y Chadema cifró en hasta 1.000 los fallecidos, citado por la organización Human Rights Watch (HRW).

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan, en el poder desde 2021.