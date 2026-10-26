Panamá culmina la excavación del primer túnel bajo el Canal para una nueva línea del metro

La gran tuneladora inició su recorrido a finales de 2024 y excavó cerca de 700.000 metros cúbicos de roca y tierra. Durante su trayecto alcanzó una profundidad aproximada de 65 metros bajo el Canal de Panamá, en una operación que representó uno de los principales desafíos técnicos del proyecto.

A lo largo de los 4,5 kilómetros del túnel se instalaron 2.295 anillos de concreto, cada uno compuesto por nueve dovelas, piezas que forman el revestimiento y contribuyen a garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura.

El gerente del Metro de Panamá, César Pinzón, destacó que se trata de un “hito constructivo de trascendencia nacional e internacional, ya que cruza subterráneamente este proyecto una de las rutas marítimas más importantes del mundo”.

“Esto sin duda es un hecho que trasciende las fronteras del país y posiciona a Panamá como referente regional en la ingeniería civil”, agregó Pinzón, quien resaltó la complejidad geológica y urbana del área.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que la culminación de esta fase representa un avance para el país y permitirá acercar a las comunidades de Panamá Oeste a la capital, muy afectadas por las congestiones de tráfico.

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“Todo lo que hemos concluido hoy significa progreso y el avance de este país. Que en momentos difíciles también terminamos obras importantísimas que van a acercar al Oeste con Panamá y viceversa”, señaló el mandatario.

La Línea 3 del Metro, según la información oficial, registra un avance general del 82 % y tiene como objetivo comenzar a transportar pasajeros en 2028. En su primera fase, tendrá un recorrido de 25 kilómetros y 11 estaciones.

El proyecto está destinado a facilitar los desplazamientos de los habitantes de Panamá Oeste, una provincia que ha experimentado un crecimiento residencial sostenido y que funciona, en buena medida, como zona dormitorio para miles de personas que trabajan en la capital.

Actualmente, los desplazamientos entre ambas áreas están marcados por importantes atascos viales que afectan diariamente a quienes se trasladan por motivos laborales, educativos y comerciales.

Panamá es el único país de Centroamérica que cuenta con un sistema de metro. La primera línea fue inaugurada en abril de 2014 y la segunda comenzó a operar en abril de 2019.