Pekín asegura respetar los acuerdos con India tras las tensiones fronterizas en Arunachal

El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático Guo Jiakun afirmó hoy que China "cumple siempre de manera estricta los acuerdos, convenios y consensos pertinentes entre ambos países".

Asimismo, añadió que China "lleva a cabo actividades normales de patrullaje y control en la zona fronteriza, con el fin de salvaguardar la soberanía territorial y la estabilidad en la región".

Guo declaró que ambos países mantienen la comunicación por canales diplomáticos y militares y que espera que la parte india "avance en la misma dirección que China, aplique conjuntamente los consensos alcanzados y mantenga con acciones concretas la paz y la tranquilidad en la zona fronteriza".

El director general de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana (ITBP), Shatrujeet Kapur, reconoció el pasado viernes ante la prensa que "en los últimos días surgió una situación en la que se produjeron cara a cara en varios puntos de Arunachal y todavía continúa".

Sus declaraciones se producen después de varios meses de tensión en la zona de Taksing, en el distrito de Upper Subansiri, donde patrullas indias y chinas mantuvieron al menos un cara a cara a finales de julio, según informó entonces la prensa india citando fuentes de seguridad.

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Tras aplicar los protocolos habituales, las tropas chinas se retiraron, aunque regresaron a comienzos de agosto, de acuerdo con esas mismas fuentes.

Las tensiones en el sector oriental llevaron en septiembre a la India y China a celebrar dos rondas de conversaciones entre comandantes militares de alto nivel para abordar los problemas pendientes.

La India y China comparten una frontera de unos 3.500 kilómetros cuya delimitación sigue siendo objeto de disputa. Pekín reclama buena parte de Arunachal Pradesh, territorio administrado por la India, mientras Nueva Delhi considera el estado una parte integral del país.

Las relaciones bilaterales se deterioraron gravemente tras los enfrentamientos de 2020 en el valle de Galwan, en Ladakh, que dejaron al menos veinte soldados indios y cuatro chinos muertos, aunque desde 2024 ambos gobiernos han tratado de estabilizar gradualmente sus vínculos.