Peña dice que Paraguay elige amigos "con libertad y no cambia convicciones por presiones"

"Hay quienes creen que la presión puede torcer el rumbo de un país. El Paraguay es soberano, elige a sus amigos con libertad y no cambia sus convicciones por presiones de nadie", dijo Peña en un mensaje publicado en X, en el que informó de su reunión con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), John Ratcliffe.

"Hoy la seguridad también es saber proteger nuestras decisiones", agregó.

El mandatario anticipó que seguirá fortaleciendo la cooperación internacional, "fieles" a sus aliados y "firmes" para proteger a las familias paraguayas.

En el mensaje, Peña aseguró que "la inteligencia tiene un papel decisivo" en la seguridad de un país, para poder "anticiparse, proteger y darle solidez a cada programa" que se impulsa dentro de Paraguay y en la región.

En ese sentido, afirmó que el crimen organizado y el narcotráfico no conocen fronteras, y que "ningún país puede enfrentarlos solo", por lo que destacó que Paraguay "trabaja de la mano" con quienes comparten valores como la libertad, la democracia y el respeto a la ley.

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Posteriormente, en declaraciones a periodistas, Peña aseguró que las sanciones impuestas por China, el 12 de octubre pasado, a su ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, por los vínculos entre Paraguay y Taiwán, generaron una "enorme preocupación" en Estados Unidos.

"No lo vamos a negar, nosotros estamos viendo cada vez mayores elementos (de presión), esto es público, el Gobierno de Pekín le ha sancionado al ministro Gustavo Villate", apuntó.

Peña se ha declarado un aliado de la Casa Blanca, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán.

Las sanciones de China, que también alcanzaron al canciller de Belice, Francis Fonseca, incluyen la congelación de sus bienes en China, la prohibición de transacciones con organizaciones y particulares de ese país y el veto de entrada en China continental, Hong Kong y Macao.

El Gobierno de Pekín denunció el 12 de octubre pasado que algunos "políticos antichinos" de Paraguay y Belice han "apoyado obstinadamente" que sus naciones mantengan relaciones diplomáticas con la "región china" de Taiwán, y difundido "información falsa" sobre supuestos ciberataques de China.

Paraguay y Belice figuran entre los doce países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín y para cuya "reunificación" no descarta el uso de la fuerza.

Ya hace dos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino llamó a Paraguay a ponerse "en el lado correcto de la historia" y dejar "los juegos de palabras", al defender el principio de "una sola China".