Petróleo de Texas baja 2,13 %, hasta 101 dólares, a la espera de avances en Oriente Medio

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,20 dólares respecto al cierre anterior.

El ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán; el jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y el director de Inteligencia turco, Ibrahim Kalin, tienen previsto reunirse hoy en Teherán con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

Irán afirmó que la reunión puede abrir el camino para alcanzar la seguridad regional, ante las amenazas de nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra el país y el conflicto entre los hutíes del Yemen y Riad.

Mientras tanto, el portavoz de los hutíes del Yemen, Yahya Saree, afirmó este lunes que el grupo lanzó "con éxito" un misil contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, horas después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí informara del derribo de un proyectil contra la capital saudí.

El mercado del crudo sigue marcado por las tensiones en Oriente Medio.