Piden desde España a WhatsApp y Telegram que medien para prevenir violencia en protestas

La consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, envió este mensaje a los gigantes tecnológicos de cara a nuevas convocatorias de este tipo, como la prevista en la ciudad de Barcelona el próximo sábado, para evitar escenas como las vistas el pasado fin de semana en la capital catalana, hasta donde ha llegado la ola de manifestaciones y disturbios que recorren Europa.

Parlon explicó en declaraciones a los periodistas que la convocatoria del pasado sábado partió de plataformas como TikTok, donde los impulsores, con identidades camufladas, remitían a grupos de mensajería masiva, como Telegram o WhatsApp, para dar instrucciones sobre cómo actuar.

La convocatoria del pasado sábado provino en particular de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse no sólo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades españolas, incluida Madrid.

Los promotores pedía movilizarse por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento 'Lycées Indignés' que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia.

La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico.

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Por este motivo, la consellera afirmó que las autoridades policiales regionales, los Mossos d'Esquadra, pedirán a estas plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos mediante y que cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a la violencia "sin ningún otro fin" que cometer desórdenes públicos.

Parlor aseguró que actuarán con "tolerancia cero" y no habrá "impunidad" contra quienes causen disturbios, ya que no se trata de protestas "legítimas", sino de una movilización para delinquir, perturbar la paz social, desestabilizar y cometer alborotos, sabotajes y pillajes.

Desde Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió hoy "cero tolerancia" ante el "vandalismo instigado desde las redes" vivido el fin de semana en Barcelona.

"Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes", escribió el mandatario en la red social X, donde recordó que hay una investigación al respecto en curso.

Las autoridades catalanas detuvieron a 130 personas vinculadas con los actos violentos del fin de semana, de los que 74 eran menores, aunque Parlon sugirió que podrían no ser las únicas.