Presidente de Honduras felicita a Lula por su reelección en Brasil

"Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica", indicó Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, en la red social X.

Agregó que "Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región".

"¡Dios bendiga Brasil! ¡Dios bendiga Honduras!", concluyó.

Lula se impuso en la segunda vuelta electoral al candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL), el senador Flávio Bolsonaro.

El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, lo que supone una diferencia de más de cuatro millones de votos: 64,2 millones de votos contra 59,8 millones de Bolsonaro.