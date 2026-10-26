Putin felicita a Lula y alaba su "contribución personal" a los lazos entre Rusia y Brasil

"Es difícil sobreestimar su contribución personal al fortalecimiento de la alianza estratégica entre Brasil y Rusia", reza el telegrama difundido por el Kremlin.

Putin también expresó su confianza en continuar los esfuerzos conjuntos con Lula para desarrollar la cooperación bilateral en la ONU, el BRICS, el G20 y otras estructuras multilaterales.

Asimismo, el líder ruso felicitó a su homólogo brasileño por su próximo cumpleaños y le deseó salud, prosperidad y éxito en la vida.

Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también celebró la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y expresó su confianza en que ambos países continuarán profundizando sus relaciones, tanto bilaterales como en el marco del grupo BRICS.

"Saludamos la victoria del señor Lula, él hace mucho, no solo en aras del desarrollo de las relaciones bilaterales, sino para mantener el proceso en el marco de los BRICS y otras organizaciones", afirmó Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

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El representante del Kremlin añadió que Rusia confía en que "todos estos procesos se mantendrán y continuarán desarrollándose".

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Brasil fue uno de los países que mantuvo canales de diálogo con Moscú y abogó por soluciones diplomáticas, como la propuesta de paz presentada junto a China.

En mayo de 2025, Lula visitó Moscú y se reunió con Putin en el marco de los festejos con ocasión del 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

En agosto de 2026, el mandatario brasileño telefoneó a su homólogo ruso para hablar de asuntos internacionales, incluida la guerra en Ucrania.

Putin agradeció entonces a Lula sus esfuerzos para hallar una solución pacífica al conflicto.