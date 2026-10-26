Putin se reunirá con Pezeshkian, el emir de Catar y Teodoro Obiang en la 'OPEP del gas'

Putin aprovechará el encuentro, al que asistirá una veintena de delegaciones, para llamar la atención sobre los problemas geopolíticos a los que se enfrenta el sector y las líneas prioritarias para sortear esos obstáculos, adelantó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

A la reunión de la FPEG acudirán representantes de sus 12 miembros -Argelia, Bolivia, Catar, Egipto, Emiratos Árabes, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Rusia, Trinidad y Tobago, y Venezuela-, pero también seis observadores y dos invitados (Turkmenistán y Sudáfrica).

La representante venezolana será la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien participará por videoconferencia, según los organizadores. También intervendrán, además del secretario general, Philip Mshelbila, los jefes de delegación de seis países observadores: Azerbaiyán, Angola, Irak, Mozambique, Malasia y Senegal.

Han confirmado igualmente su participación el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohammed al-Menfi, y la viceministra de Gas de Venezuela, Cindy Rondón.

Al final de la cumbre se adoptará la Declaración de Moscú, en la que se destacará el papel del FPEG, que cumple 25 años desde su fundación en 2001, como estable suministrador de gas natural y su contribución a la seguridad energética mundial.

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Además, los países exportadores harán hincapié en el desarrollo de la cooperación para la diversificación de las rutas, la introducción de tecnología moderna; los planes de minimizar el impacto en el medio ambiente; garantizar un precio justo y previsible, y prevenir la volatilidad del sector.

Rusia, que acogió la cumbre en 2013, recuerda que el grupo alberga el 70 % de las reservas mundiales de gas; el 38 % de la extracción; el 42 % de la exportación por tubería y casi la mitad de los suministros mundiales.

Aunque la llamada 'OPEP del gas' no es un mecanismo regulador, su importancia es "muy significativa", destacó Ushakov, ya que la demanda de gas aumentará en 2055 de los 4,2 billones actuales de metros cúbicos a los 5,4 billones, es decir, un aumento del 28 %.

Mientras, se desarrolla activamente el mercado del gas licuado, cuyas exportaciones pueden crecer en casi un 50 % en 5-10 años, según las previsiones, hasta los 650 millones de toneladas.

Según el Kremlin, a la vista de la situación en Oriente Medio, el bloqueo de los gasoductos del Nord Stream hacia Europa y las sanciones occidentales contra las exportaciones de gas, se necesita un foro en el que se aborden los problemas del sector por medio de un "diálogo despolitizado"

Ushakov espera que Moscú abra una nueva etapa en la labor del FPEG, que ha pasado de una plataforma de coordinación del mercado a una organización que quiere fortalecer su autoridad mundial al promover sus prioridades como grupo, lo que incluye combatir las barreras al libre intercambio de recursos como al incremento del número de integrantes y socios.

La primera cumbre de los líderes de la FPEG tuvo lugar en 2011 en la capital de Catar, Doha, donde se encuentra la sede de la organización. Desde entonces, los encuentros de alto nivel se han celebrado cada dos años en el territorio de países que forman parte del organismo, que ha sido criticado por EE.UU. y la Unión Europea, que temen que el grupo se convierta en un instrumento para controlar los precios mundiales del gas.