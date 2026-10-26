Ramaphosa felicita a Lula y califica su reelección como una "victoria para el Sur Global"

"Esta victoria resonará más allá de las costas de Brasil. Es una victoria para el Sur Global y para las fuerzas progresistas de todo el mundo", afirmó Ramaphosa en un comunicado difundido por la Presidencia sudafricana.

"En nombre del Gobierno y del pueblo de Sudáfrica, felicito a mi querido hermano y amigo, el presidente Lula, y al pueblo de Brasil", añadió el mandatario.

Ramaphosa destacó la "estrecha relación bilateral y estratégica" que mantienen Sudáfrica y Brasil, basada en la cooperación Sur-Sur y su participación conjunta en foros como los BRICS, IBSA -integrado por India, Brasil y Sudáfrica-, el G77+China y el G20.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre nuestros dos países y trabajando estrechamente en todos los foros multilaterales para construir un orden mundial justo y mejor, sustentado en la solidaridad y el respeto al derecho internacional", señaló el presidente sudafricano.

Ramaphosa realizó el pasado marzo una visita de Estado a Brasil invitado por Lula, durante la que ambos mandatarios acordaron reforzar sus relaciones políticas y comerciales.

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Lula visitó, por su parte, Sudáfrica en 2023 para participar en la cumbre del grupo de economía emergentes BRICS y volvió al país en 2025 con motivo de la cumbre del G20 (grupo de economías desarrolladas y emergentes).

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) logró así una remontada inédita en la historia democrática brasileña después de quedar por detrás de Bolsonaro en la primera vuelta del pasado 4 de octubre.

El mandatario brasileño, que asumirá su cuarto mandato el próximo 5 de enero, se convirtió en el primer presidente de la historia de Brasil elegido en cuatro ocasiones diferentes.

Su rival, Flávio Bolsonaro, anunció tras conocerse los resultados que pedirá a la Justicia la anulación de los comicios y se negó a reconocer la victoria de Lula.