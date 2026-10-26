Rubio dice que la única vez que desaconsejó el regreso a Machado fue tras el terremoto

En una rueda de prensa telefónica, Rubio explicó que Washington comunicó "hace muchas semanas" a las autoridades interinas de Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, que debían permitir el regreso de Machado, una petición que, según dijo, fue aceptada y que la opositora decidió regresar este domingo.

"La única vez que yo personalmente la desaconsejé que viajara fue justo después del terremoto. Y la razón fue muy sencilla: en ese momento, desde el punto de vista logístico, nuestro único objetivo era conseguir que entraran en el país tantos aviones con ayuda humanitaria como fuera posible", detalló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio aseguró que Washington abordó el regreso de Machado con las autoridades interinas "hace muchas semanas" y que estas le garantizaron que podría volver sin problemas.

"Les dijimos: 'Miren, nuestra expectativa es que ella es venezolana. Pertenece a su país. Es el país del que procede. Se le debería permitir regresar'. Nos dijeron que podía entrar por el aeropuerto si así lo deseaba, y se lo comunicamos a su equipo. Así que decidió hacerlo ahora", afirmó.

Sobre los impedimentos que Machado ha denunciado para regresar a Venezuela por aire y tierra, Rubio negó que Estados Unidos estuviera involucrado y atribuyó las dificultades a terceros países.

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"Había países que no querían que se les viera involucrados. Tienen sus propios intereses en lo que respecta a Venezuela y había países que no querían, por una razón u otra, enemistarse con nadie", explicó.

"Pero, desde nuestro punto de vista, hace semanas y semanas nos dijeron que podía regresar y que no la molestarían. Y, por lo que tengo entendido, cuando entró ayer, pudo desplazarse por el país sin ningún contratiempo ni problema, ni para entrar ni una vez dentro", concluyó.