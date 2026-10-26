"Todas esas cuestiones, de una u otra forma, pueden ser tema de negociación durante un intento de arreglo pacífico", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que, sea como sea, la conversación entre ambos bandos en conflicto será "seria" e incluirá "muchos detalles", al tiempo que insistió en que hablar públicamente de ellos sería contraproducente.

"Los estadounidenses han sugerido la cuestión de intercambiar territorios", aseguró hoy Zelenski en declaraciones a la televisión ucraniana.

Al respecto, aseguró que la próxima ronda de negociaciones con mediación de EE.UU. no resolverá dicho asunto, que sólo puede ser solucionado -argumentó- en el marco de una cumbre con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Zelenski confía en que la reunión tripartita a nivel técnico que tendrá lugar tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre en EE.UU. permita avanzar en la organización de la citada cumbre.

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Medios anglosajones informaron recientemente de que EE.UU. ha vuelto a proponer la creación de una zona libre económica desmilitarizada en el Donbás para resolver el gran obstáculo para el fin de los combates.

Al respecto, Putin aseguró recientemente que los territorios que el ejército ruso ha conquistado en las regiones ucranianas de Járkov y Sumi, que integran lo que Moscú llama franja de seguridad, no serán objeto de negociación.