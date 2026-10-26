Rusia se prepara para la "OPEP del gas" en Moscú y espera al líder de Irán

El portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó este lunes que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá varias reuniones bilaterales en el marco del evento.

Entre los participantes destacados se encuentra el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien saldrá rumbo a Moscú este lunes, según informó la agencia persa Tansim.

El encuentro con su homólogo ruso se producirá una semana después de la reunión de Pezeshkian con el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quién visitó Teherán el 19 de octubre.

"En el marco del evento, se hablará del rol del gas natural para la seguridad energética, los cambios estructurales en el mercado mundial de gas, la necesidad de las inversiones sostenibles y el fortalecimiento del dialogo entre los productores y los consumidores de gas, el desarrollo de las tecnologías y la protección de la infraestructura energética critica", aseguró el embajador de Irán en Moscú, Kazem Yalali, a la agencia RIA Nóvosti.

Su participación en la cumbre también confirmaron el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohammed al-Menfi, y la viceministra de Gas de Venezuela, Cindy Rondón.

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El Foro de Países Exportadores de Gas es una organización interparlamentaria que busca fortalecer la cooperación y el dialogo entre los países productores y exportadores de gas.

La primera cumbre de los líderes de la FPEG tuvo lugar en 2011 en la capital de Catar, Doha, donde se encuentra la sede de la organización. Desde entonces los encuentros de alto nivel se celebraban cada dos años en el territorio de países que forman parte de la organización.

Actualmente la FPEG está formada por 12 miembros: Argelia, Bolivia, Catar, Egipto, Emiratos Árabes, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Rusia, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Estos países, de acuerdo con los datos de la misma organización, poseen aproximadamente el 70 % de las reservas probadas de gas a nivel mundial, representan el 38 % de la producción global de gas y el 42 % de las exportaciones mundiales de gas, y suponen el 47 % de las exportaciones globales de gas natural licuado.

El estatus de observador ante la organización lo tienen Azerbaiyán, Angola, Irak, Mauritania, Malasia, Mozambique, Perú y Senegal.

Desde su creación, la organización ha recibido criticas de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que temían la conversión del Foro de una plataforma de discusiones a un instrumento para controlar los precios mundiales del gas.