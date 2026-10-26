Saar recuerda que Lula acusó a Israel de genocidio y tilda a Bolsonaro de "amigo"

Lapid escribió este lunes en la red social X que "dos aliados cercanos a Netanyahu perdieron anoche en las elecciones debido a un alto porcentaje de participación" electoral, en referencia tanto a Lula como al exlíder serbio Aleksandar Vucic.

"Para Lapid el 'sabelotodo', dos grandes amigos de Israel, como el presidente de Serbia, Vucic, y el candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, son 'dos personas cercanas a Netanyahu'", escribió Saar en respuesta.

El líder de la diplomacia Israel acusó a Lula de afirmar que Israel comete un genocidio en Gaza y comparar esta ofensiva, en la que el Ejército israelí ha matado a más de 74.500 palestinos, con el Holocausto.

En contraposición, aseveró que Bolsonaro prometía trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén, lo que constituye un guiño a Israel dado el carácter ocupado de parte de la ciudad.

Saar acusó además a Lapid de pronunciarse en contra de Bolsonaro después de que el brasileño "anunciara que no reconoce los resultados debido a su alegato sobre una prórroga ilegal de los horarios de votación".

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En su texto en redes, el líder de la oposición israelí aprovechaba los vuelcos electorales en Serbia y Brasil para animar a la población de Israel a movilizarse y votar en las elecciones de este martes, 27 de octubre, en las que las encuestas dan ventaja al bloque opositor (del que Lapid forma parte) frente al de Netanyahu.

"Dudo que Lapid tenga la más mínima idea de lo que Vucic hizo por Israel durante la guerra", continúa Saar.

"Dar la espalda a los amigos de Israel y adular a quienes actúan en su contra es una mezquindad y una degradación de los valores, sin siquiera entrar a valorar el nivel del pensamiento político que aquí se muestra", concluye.

Sin embargo, Lapid puntualizó su mensaje original en redes asegurando estar "muy insatisfecho con la victoria de Lula" y "siempre a favor del candidato pro-Israel".

Pese a que afirmó que el apoyo a Israel es "el criterio más importante" para apoyar a un candidato, sostuvo que "hoy, ser cercando a Netanyahu es un daño político en todo el mundo. Incluso en Israel".