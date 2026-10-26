Sheinbaum celebra triunfo de Lula como una “bocanada de aire fresco” para América Latina

“Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy, muy contentos”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones se producen un día después de que la gobernante mexicana felicitara a Lula a través de sus redes sociales, donde celebró el resultado electoral con el mensaje: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Con la victoria del mandatario brasileño, México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina, mantendrán gobiernos de izquierda, en un escenario regional marcado por las diferencias políticas entre sus principales dirigentes.

Sheinbaum, quien ha expresado su afinidad política con Lula, había descartado el pasado 5 de octubre que una eventual derrota del brasileño provocara un mayor aislamiento de México en América Latina.

El líder progresista se impuso con casi el 52% de los votos al hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y protagonizó una remontada sin precedentes: es el primer candidato que gana la segunda vuelta tras quedar segundo en la primera.

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El resultado supone una remontada inédita desde el fin de la dictadura militar brasileña (1964-1985), después de que Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta con el 47 % de los sufragios, dos puntos porcentuales por encima de Lula.