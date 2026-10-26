Sheinbaum dice que el diálogo comercial con EE.UU. está "muy avanzado, pero todavía falta"

"Hay que esperar todavía. Vamos muy avanzados, pero todavía falta", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina al ser consultada sobre las afirmaciones del presidente estadounidense respecto a la pronta resolución de las disputas arancelarias.

"El secretario de Economía está trabajando muy de cerca con el área de tratados comerciales de Estados Unidos y con el Departamento de Comercio", explicó la presidenta, antes de insistir en que todavía no se ha alcanzado un pacto definitivo.

El pronunciamiento de la presidenta mexicana se produce después de que el viernes Trump afirmara que un acuerdo para reducir los gravámenes bilaterales está próximo y resultará beneficioso para ambos países.

"Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también. Y lo mismo con Canadá. Están trabajando duro para tener un acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos las de ganar", declaró Trump.

Las conversaciones transcurren bajo el complejo marco de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras la decisión de la Administración estadounidense de suspender la renovación automática del instrumento trilateral.

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Pese a mantener la presión arancelaria sobre sus socios norteamericanos, el mandatario estadounidense ha reiterado en mítines electorales su intención de recortar el déficit comercial con México mediante un entendimiento.

Sheinbaum ha insistido en su objetivo de reducir los aranceles estadounidenses que afectan actualmente a México, especialmente los del 50 % sobre el acero y el aluminio y del 25 % sobre los automóviles, con algunas excepciones.

El proceso de negociación se desarrolla, además, en paralelo a la negativa de México a ceder en materia de soberanía y seguridad nacional frente a los reclamos de Washington.