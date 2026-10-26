Teresa Ribera: "La victoria de Lula es importante para la democracia"

"La victoria de Lula es importante para la democracia, para la lucha contra las desigualdades. Es importante la defensa de la Amazonía y es importante en el contexto de cooperación multilateral", declaró Ribera en una entrevista con EFE.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que derrotó contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro, que impugnará el resultado.

El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, lo que supone una diferencia de más de cuatro millones de votos: 64,2 millones de votos contra 59,8 millones de Bolsonaro.

Ribera recordó sobre el precedente mandato del político progresista que llegó al poder "en un momento crítico" y ha tenido que gobernar "en unas condiciones complicadas", en un país que sigue afrontando enormes desigualdades.

"Con Lula, en términos de clima, va a ser más fácil cooperar en una agenda conjunta", afirmó Ribera, quien contrapuso su política medioambiental a la del expresidente Jair Bolsonaro, del que dijo recordar un "negacionismo activo".

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La vicepresidenta comunitaria recordó que Brasil se había comprometido a organizar la cumbre climática COP25, pero que "al ganar las elecciones, Bolsonaro renunció", lo que llevó a trasladar su celebración primero a Chile, y finalmente a Madrid en 2019 por los disturbios que en aquel momento sacudían al país sudamericano.

"Evidentemente, quedará mucho por hacer. Uno podrá criticar muchas cosas, pero lo cierto es que un Gobierno como el de Lula es mucho más esperanzador que un gobierno como el que hubiera decidido Bolsonaro", concluyó.