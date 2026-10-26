Trump se juega el control republicano del Senado el 3 de noviembre en diez estados de EEUU

Pese a que las encuestas reflejan una ventaja para los demócratas en la intención de voto que alcanza los diez puntos a nivel nacional, la victoria en el Senado no está asegurada para ellos, ya que los márgenes de los sondeos para cada una de esas disputas siguen siendo estrechos.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro senadores para lograr el control la Cámara Alta durante los dos últimos años del mandato de Trump.

A menos de dos semanas de la cita con las urnas para renovar 35 asientos de la Cámara Alta (22 actualmente republicanos y 13 demócratas), éstas son las diez batallas clave en el Senado:

La excongresista demócrata Mary Peltola aparece en los sondeos como vencedora sobre el senador republicano Dan Sullivan.

En esta convocatoria electoral de medio mandato es la única republicana que busca la reelección en un estado que Trump perdió en las elecciones de 2024.

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Collins y su oponente, el demócrata Troy Jackson, expresidente del Senado de Maine, aparecen empatados en las encuestas.

Los demócratas no ganan un escaño en el Senado desde 1988, así que si el demócrata James Talarico se impusiera al republicano Ken Paxton se rompería una racha de 38 años de derrotas.

Las encuestas arrojan una ligera ventaja para Talarico o un empate entre ambos, pero ninguna da una victoria para Paxton.

La carrera entre el demócrata El-Sayed, que sería el primer senador musulmán, y el exrepresentante republicano Mike Rogers, no tiene un claro favorito a menos de dos semanas de la noche electoral.

El demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson se enfrentan por le escaño de Iowa.

El demócrata Adam Hamilton, pastor de una iglesia metodista, se describe a sí mismo como un "demócrata de mente independiente" y se enfrenta a una ajustada competición, que los sondeos dan como empate, con el senador republicano Roger Marshall.