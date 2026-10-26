Trump vuelve a Texas, Iowa y Florida una semana antes de las elecciones legislativas

Los comicios del próximo 3 de noviembre serán una prueba para el Partido Republicano, lastrado por el descontento de los estadounidenses ante la marcha de la economía y la baja popularidad del mandatario, con encuestas que favorecen a los demócratas.

Trump viajará este lunes a Corinth, en Misisipi, y el martes tendrá mitines en dos localidades texanas: Lubbock y Corpus Christi.

Esta será la cuarta visita en dos meses del presidente a Texas, donde los republicanos están en aprietos en varias disputas por escaños en la Cámara de Representantes.

En las elecciones del próximo martes se renovarán los 435 puestos de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta.

Texas es además el escenario de una de las batallas por el Senado más reñidas y caras del ciclo, protagonizada por el actual fiscal general del estado, Ken Paxton, y el demócrata James Talarico, cuya victoria podría significar un giro histórico en un territorio considerado como un baluarte republicano.

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Trump viajará el miércoles a Chillicothe, Ohio, y el viernes a Daytona Beach, Florida, con una parada el domingo en Dubuque, Iowa, considerado otro bastión del partido del presidente y donde la economía podría jugar un papel definitorio en los comicios.

La semana anterior el presidente ya tuvo mitines de campaña en Iowa y Florida, en la que tiene su residencia oficial, en un itinerario que demuestra la atención que presta a carreras muy reñidas por el Senado y los gobiernos estatales, sobre todo en estados de mayoría republicana.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también aprovechará el último tirón antes de los comicios del próximo martes y protagonizará eventos electorales este lunes en Montana y Kansas y el martes en Míchigan.

Estos dos últimos estados, que Trump ya visitó la semana pasada, son escenario de reñidas contiendas por el Senado.

La oposición demócrata tiene un 79 % de probabilidades de arrebatar a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el Senado en estas elecciones de mitad de mandato, según el modelo de pronósticos del agregador de encuestas Decision Desk HQ.