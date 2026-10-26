Ucrania informa de un ataque a una fábrica rusa de baterías para bombas aéreas

La empresa atacada lleva por nombre 'Energía' y es, según el Estado Mayor ucraniano, la única planta de la Federación Rusa que fabrica baterías para los sistemas de navegación de las bombas aéreas que utiliza el Ejército ruso de forma masiva contra Ucrania.

Además, la planta en cuestión produce también baterías para sistemas de misiles balísticos Iskander-M y para misiles de crucero.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques contra sus respectivas retaguardias. Las fábricas de la industria militar son uno de los objetivos predilectos de estos ataques cruzados.