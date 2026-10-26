Un 35% de los europeos consumiría "alimentos innovadores" si reducen el uso de pesticidas

Los llamados "alimentos innovadores" incluyen ingredientes y cultivos desarrollados con nuevas tecnologías como la modificación genética o técnicas de fermentación para determinados fines - resistencia al cambio climático, enfermedades o preferencias de los consumidores.

Según los datos de la encuesta, el 35% de los europeos afirmaron que una reducción en el uso de pesticidas, fertilizantes o antibióticos les animaría a consumir estos alimentos con mayor regularidad, seguido de un 23 % y un 22% que lo haría si trajera beneficios para el bienestar animal y un menor impacto medio ambiental o beneficios nutritivos, respectivamente.

Por otro lado, un 85 % de los encuestados está de acuerdo en que los alimentos desarrollados con nuevas tecnologías deberían estar claramente etiquetados como tal, con información transparente sobre su origen y composición.

De lo contrario, un 75 % opina que podrían suponer una amenaza para "tradiciones culinarias y patrimonio rural". Uno de cada siete encuestados también ve potencial en este sector para crear nuevas oportunidades de empleo e investigación.

En general, los europeos todavía se muestran cautos a la hora de introducir estos alimentos en su dieta, con la mitad de europeos señalando que tienen una opinión negativa de ellos frente al 39 % que tiene una opinión positiva.

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En España, sólo un 36 % afirma tener una opinión positiva frente al 50 % que tiene una percepción negativa, mientras que el resto se mantuvo neutral.

Finalmente, el informe revela que ante un ingrediente alimentario producido con microorganismos que cumple con las normas de seguridad de la UE y está claramente etiquetado, el 42 % de los europeos estaría dispuesto a comprarlo, mientras que el 54 % se muestra reacio.

En España, la aceptación es inferior, con un 38 % que lo compraría frente a un 58 % que no.

Los resultados también varían mucho dependiendo del país europeo y se observa que Países Bajos y Suecia obtienen más de un 60 % de aceptación, al contrario que países como Grecia y Chipre, dónde se sitúa cerca del 20 %.