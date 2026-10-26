Un ataque con drones atribuido a paramilitares deja sin electricidad el sureste de Sudán

En un comunicado, la compañía informó que "ataques terroristas perpetrados esta mañana por la milicia rebelde de las FAR", mediante el uso de drones, tuvieron como objetivo "varias subestaciones eléctricas vitales en distintas partes del país".

"Estos brutales ataques han causado graves daños y una destrucción generalizada en los componentes de estas instalaciones, lo que ha provocado un apagón total en la red del sureste y la interrupción completa del suministro eléctrico en los estados de Sennar, Gedaref, Nilo Blanco y Gezira -todos bajo control del Ejército-", añadió la nota.

Asimismo, indicó que esta situación "representa una amenaza directa para la estabilidad de la red eléctrica nacional".

Después de los ataques, la compañía "movilizó a todos sus equipos de ingeniería y técnicos para acceder a las zonas afectadas, evaluar los daños e iniciar las medidas de respuesta necesarias".

Actualmente, ingenieros y técnicos trabajan en las reparaciones técnicas requeridas, añadió.

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"La empresa y todo su personal reafirman su compromiso con el resiliente pueblo sudanés: trabajaremos para reparar los daños causados ​​por estos actos de traición, restablecer el suministro eléctrico y estabilizar la red nacional a la mayor brevedad posible", defendió.

Este ataque se produce menos de una semana después de otro efectuado por el grupo paramilitar contra la planta eléctrica de la ciudad de Tendelti, en el estado de Nilo Blanco, que causó un gran apagón en varias localidades del centro-sur de Sudán.

Los paramilitares han utilizado drones en varias ocasiones para atacar plantas eléctricas en diferentes puntos de Sudán controlados por el Ejército en el marco de su estrategia para causar cuantiosas pérdidas económicas al Gobierno y atemorizar a la población.

La guerra en Sudán estalló entre paramilitares y Ejército el 15 de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, ha obligado a alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares y ha abocado a más de la mitad de la población a la hambruna, de acuerdo con la ONU.