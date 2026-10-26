Un juez EE.UU. declara ilegal el despido de la exfiscal Maurene Comey y ordena compensarla

Comey fue despedida el 16 de julio de 2025, tras casi diez años como fiscal federal en Manhattan, donde participó en casos de alto perfil, entre ellos los relacionados con el fallecido magnate Jeffrey Epstein y el rapero Sean 'Diddy' Combs.

En su demanda alegó que fue apartada por ser hija de James Comey, enfrentado políticamente con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En la resolución publicada este lunes, el juez Jesse Furman, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, dio la razón a Comey en varios de los puntos de su demanda contra el DOJ y rechazó parte de los argumentos del Gobierno.

El DOJ defendía que el presidente o la fiscal general pueden destituir sin causa a fiscales como Comey, al considerar que ejercen funciones ejecutivas cuando representan al Gobierno en procesos penales.

Según recoge el acta judicial, el juez Furman concluyó que la destitución de la fiscal no estaba autorizada por la legislación aplicable y vulneró la Ley de Reforma de la Función Pública.

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Asimismo, rechazó el argumento del Gobierno de que la Constitución permite al presidente destituir a estos funcionarios sin las restricciones establecidas por la ley.

El juez ordenó reconocer retroactivamente sus derechos salariales y de pensión hasta el 20 de diciembre de 2025 y modificar su expediente para que conste que renunció ese día, en lugar de haber sido despedida en julio.