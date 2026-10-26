Una jueza de EE.UU. ordena al Gobierno Trump informar sobre agentes federales en las urnas

La jueza Loren AliKhan fijó la entrega para este lunes, y para el miércoles debe incluir los análisis de amenazas que determinan si los agentes pueden acudir a un lugar de votación, según los archivos judiciales consultados por EFE.

La jueza del Distrito de Columbia consolidó varias demandas presentadas por la ciudad de Denver (Colorado), organizaciones hispanas como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) y UnidosUS, la organización de derechos civiles NAACP, sindicatos y líderes demócratas del Congreso.

Los demandantes sostienen que el Gobierno adoptó una política para enviar a las urnas a agentes del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una presencia que, a su juicio, intimidaría a los votantes y vulneraría la Ley de Derecho al Voto.

El Gobierno estadounidense respondió ante el tribunal que los demandantes no señalan ninguna política ni declaración que muestre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) pretende desplegar agentes armados en los centros de votación, y calificó de especulativos sus temores.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró en septiembre que el ICE no patrullaría las urnas y que sus agentes solo acudirían a un centro de votación ante una amenaza o para detener a alguien con una orden judicial.

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Una ley estadounidense prohíbe a los funcionarios del Gobierno llevar tropas u hombres armados a los lugares donde se vota, salvo para repeler a enemigos armados del país.

En Florida, la supervisora electoral del condado de Monroe, Sherri Hodies, avisó al FBI e investiga la detención de un hombre por agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza el martes pasado junto a un centro de votación anticipada en los Cayos de Florida, en el extremo sur del estado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), de la que depende la Patrulla Fronteriza, aseguró a medios estadounidenses que se trató de una operación migratoria contra esa persona, que estacionó su vehículo en un lugar contiguo al centro de votación.

Las demandas citan, entre otras, intervenciones previas del ICE junto a centros de votación durante las primarias en San Antonio (Texas) en mayo y en el condado de Ventura (California) en junio.