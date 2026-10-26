Unos diez detenidos en Nairobi en protestas contra el encarecimiento del combustible

Grupos de manifestantes recorrieron desde la mañana distintas calles del distrito financiero de la capital keniana, entre ellas Moi Avenue y Kimathi Street, mientras un fuerte despliegue policial trataba de dispersarlos y se producían persecuciones.

Algunos manifestantes lanzaron piedras contra los agentes mientras intentaban avanzar por el centro de Nairobi.

Los participantes corearon consignas como "Punguza mafuta" ("Bajen el precio del combustible", en suajili) y portaron pancartas con mensajes como "Eliminen los impuestos sobre el combustible" y "Los kenianos tienen hambre".

La movilización fue convocada por la ONG local Coalición de Defensores de los Derechos Humanos, que había notificado a las autoridades su intención de realizar una marcha pacífica desde Kimathi Street hasta State House, sede de la Presidencia keniana.

La protesta responde a la última revisión alcista de precios de la Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo de Kenia (EPRA, en inglés), vigente desde el pasado 15 de octubre.

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En Nairobi, el litro de gasolina se vende actualmente a un máximo de 226,96 chelines kenianos (unos 1,55 euros), mientras el diésel cuesta 227,76 chelines y el queroseno 219,87.

Respecto al mes anterior, la gasolina subió 12,93 chelines por litro; el diésel, 9,90; y el queroseno, 28,49, después de que la EPRA retirara los subsidios que habían amortiguado anteriores incrementos.

El regulador atribuyó el encarecimiento a la crisis en Oriente Medio y al aumento del coste de importar productos petrolíferos.

Las subidas han generado críticas entre automovilistas, conductores de transporte público y otros sectores, que advierten que el encarecimiento del combustible repercute en el transporte, los negocios y el precio de productos básicos.