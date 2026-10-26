Víctimas del extinto Sodalicio piden una reunión con el papa León XIV en su visita a Perú

Una carta abierta de 33 víctimas de presuntos abusos psicológicos, físicos y sexuales del Sodalicio, publicada en la página web Red de Sobrevivientes y compartida por José Enrique Escardó, señaló que el proceso de supresión del citado grupo "aún no se ha cerrado" y que "continúan acciones que revictimizan a quienes confiamos en que este proceso traería verdad, justicia y reparación".

Agradecieron la intervención del entonces obispo Robert Prevost en la supresión del Sodalicio, tras ser acusada de graves abusos contra menores y personas vulnerables, pero al mismo tiempo expresaron su preocupación por el tratamiento que se está dando a las víctimas de abusos en la Iglesia peruana.

"Muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Los efectos prácticos de la supresión no son visibles: los remanentes siguen operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento", expresaron en la carta.

Además, subrayaron que los testimonios, "entregados en esfuerzo y esperanza", no se han traducido en resultados concretos de verdad, prevención y rendición de cuentas.

Las víctimas indicaron que el proceso de reparación "ha caído en un silencio que genera incertidumbre" y la errónea percepción de que se reduce a una indemnización económica, cuando lo que necesitan es reconocimiento, acompañamiento y garantías de que no se repitan esos hechos.

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Asimismo, recordaron que "no hay avances suficientes en políticas de acceso a la justicia, prevención y reparación integral" y que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ordenó al Estado peruano la creación de una comisión de la verdad para investigar todas las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la Iglesia católica y grupos eclesiales, sin importar el tiempo transcurrido.

De igual forma, manifestaron su preocupación por "la persistente persecución del sistema judicial contra periodistas que se atrevieron a denunciar al Sodalicio", entre ellos Pedro Salinas y Paola Ugaz que publicaron las denuncias en 2015 en el libro "Mitad monjes, mitad soldados".

"Continúan abriéndose procesos contra quienes solo han buscado la verdad y han contribuido a visibilizar estos daños", remarcaron las víctimas en su misiva al papa.

En ese sentido, afirmaron que la Iglesia católica "falló en la prevención, la supervisión y la respuesta oportuna" a sus denuncias públicas que datan de hace 26 años, y que mantiene una responsabilidad moral e institucional en los procesos de verdad, reparación y acompañamiento.

Los firmantes reiteraron su deseo de expresar sus preocupaciones personalmente a León XIV y aclararon que su propósito "no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar".

"Un encuentro con las víctimas sería una valiosa señal de cercanía, reconocimiento y compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas", expresaron.

El papa Francisco ordenó la disolución del Sodalicio el 20 de enero de 2025, tras una investigación sobre las denuncias de abusos, encubrimiento y corrupción económica, y su fundador Luis Fernando Figari fue igualmente expulsado de la organización que formó en 1971 en Perú y forzado a vivir confinado en Italia.