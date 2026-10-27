Afganistán prohíbe los petardos en bodas y celebraciones por causar "angustia psicológica"

El Ministerio para la Propagación de la Virtud, la Prevención del Vicio y la Atención de Quejas indicó en un comunicado que, a partir de ahora, queda "completamente prohibido" utilizar durante este tipo de eventos petardos o sustancias que puedan generar temor o malestar entre los ciudadanos.

El organismo instó además a la población, los propietarios de hoteles y los comerciantes a abstenerse de producir, importar, vender o distribuir estos productos, según informó la cadena afgana TOLOnews.

Las autoridades advirtieron de que quienes vulneren la prohibición serán objeto de medidas legales de acuerdo con las leyes y reglamentos de la sharía vigentes en Afganistán.

El ministerio es el principal organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas sociales y religiosas impuestas por los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021.

Si bien los fundamentalistas no explican todos los criterios para la prohibición, Naciones Unidas ha advertido en distintos informes del profundo impacto psicológico que el conflicto ha dejado entre la población afgana, con elevados niveles de ansiedad, estrés y otros trastornos vinculados a la exposición prolongada a la violencia de guerra.

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La nueva medida se suma además a otras restricciones impuestas por los talibanes a las celebraciones desde el inicio de su mandato, entre ellas las limitaciones a la música en bodas y salones de fiestas.

Las autoridades consideran la música contraria a su interpretación de la ley islámica, y el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha vigilado y sancionado su reproducción en espacios públicos y privados.