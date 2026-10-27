Al menos 3 fallecidos, viviendas dañadas e inundaciones deja temporal invernal en Ecuador

Sin embargo, medios locales informaron este martes del hallazgo del cadáver de un joven de 18 años, que el lunes fue arrastrado por la corriente de un canal en la ciudad costera de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, que el lunes soportó fuertes lluvias e inundaciones, que provocaron cerca de un centenar de emergencias.

Una de esas emergencias se registró con la embarcación turística Morgan, que sufrió un incidente mientras estaba amarrada en el Malecón 2000 de Guayaquil, según la Armada, que anotó que no se registraron personas afectadas, pues lograron rescatar a quien presumen era el guardia de la embarcación.

Por las fuertes lluvias del lunes se inundaron unos 42 sectores de Guayaquil. En algunos barrios, el agua llegó por encima de la cintura de las personas que intentaban llegar hasta sus casas, y también se registraron inundaciones en varias de las avenidas más transitadas de la ciudad, lo que colapsó el tránsito vehicular.

Algunos vuelos que debían llegar el lunes a la ciudad fueron desviados temporalmente debido a las condiciones meteorológicas, mientras que el Ministerio de Educación dispuso modificaciones en las jornadas de estudio.

Las lluvias también provocaron la caída de al menos tres árboles y de un muro en el norte de la ciudad, pero la Alcaldía señaló que estos incidentes no dejaron personas heridas.

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De acuerdo a la SNGR, esta mañana habían 15 ríos desbordados en las provincias de El Oro (fronteriza con Perú), Guayas, Santa Elena, Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y Los Ríos.

Mientras en zonas de la costa hay inundaciones, en las provincias andinas del Azuay y Tungurahua se reportaron incendios forestales el lunes, en tanto que en la amazónica de Morona Santiago, los organismos de socorro informaron de destrozos y caída de árboles por el paso de vientos huracanados, en la comunidad de Pania.

Una fuente de la SNGR indicó a EFE que tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), prevista para este martes se actualizará la información.

Según los registros de la SNGR, con corte al 26 de octubre, 2.258 personas están damnificadas por la temporada invernal, que ha afectado también a 7.777 viviendas y destruido 20.

La Secretaría indicó que se han reportado 685 eventos adversos por lluvias afectando en diferente medida a 23 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (55,717 %), y deslizamientos (18,33 %).

Desde el pasado 29 de agosto -cuando se declaró la alerta roja en el país por la evolución y amenazas directas del Fenómeno de El Niño- las provincias con mayor impacto a la población han sido las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como las tropicales de Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas; la amazónica de Orellana y las andinas de Bolívar y Pichincha.

La titular de la SNGR, Carolina Lozano, calcula que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

Lozano recordó que el Gobierno ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.