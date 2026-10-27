Al menos 36 muertos y 150 heridos en ataque del Ejército contra mercado en Sudán, dice MSF

"Ayer, 26 de octubre, alrededor de las 20.00 (hora local), un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas Armadas de Sudán impactó en un mercado muy concurrido al oeste de Nyala, la capital de Darfur del Sur, causando una devastación total entre las personas que se encontraban allí", mientras que otro ataque alcanzó un barrio civil, indicó en la nota la organización.

El Hospital Docente de Nyala, que cuenta con el apoyo de MFS, "ha recibido hasta el momento los cuerpos de 36 personas, 21 de ellas vestían ropa de civil", y ha atendido a "más de 150 heridos en el servicio de urgencias".

Por su parte, la Alianza de la Fundación Sudanesa (Tasis), el brazo político del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), sostuvo en un comunicado que "el suceso dejó un saldo de 102 civiles muertos y 113 heridos", pero no se pudo verificar esa cifra de forma independiente.

Hasta el momento, el Ejército sudanés no ha realizado declaraciones al respecto.

El coordinador de proyectos de MFS en Nyala, Dale Koninckx, declaró que los médicos "vieron llegar al hospital a pacientes con heridas por metralla, el rostro ensangrentado y quemaduras graves".

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"Esto es atroz. Los mercados, los hogares y la infraestructura civil esencial no son objetivos militares... Todas las partes en el conflicto deben proteger a la población civil", expresó Koninckx.

Este ataque, recordó MSF, se produce tras un incidente similar ocurrido en Nyala el 16 de octubre, cuando un dron impactó contra el mercado de Al Mawashi, causando la muerte de al menos cuatro personas y dejando a muchas otras heridas.

"Ambas partes en el conflicto están atacando zonas e infraestructuras civiles", aseguró la organización, indicando que las FAR también "han llevado a cabo ataques con drones contra infraestructuras eléctricas en los estados de Jartum, Gezira, Gedaref, Sennar y el Nilo Blanco".

Esto se produce, además, en un momento en el que el Ejército sudanés ha efectuado ataques a gran escala contra posiciones de las FAR en su principal bastión, la ciudad de Nyala, ubicada en la vasta región occidental de Darfur y donde se encuentran los mandos de los paramilitares.

La guerra en Sudán estalló entre las FAR y el Ejército el 15 de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, ha obligado a alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares y ha abocado a más de la mitad de la población a la hambruna, de acuerdo con la ONU.