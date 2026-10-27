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Mundo
27 de octubre de 2026 - 16:10

Albanese denuncia el "mediocidio" de Israel para "ocultar atrocidades" en Gaza

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Naciones Unidas, 27 oct (EFE).- La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció el "mediocidio" de Israel para "ocultar atrocidades" en Gaza y Cisjordania y "erosionar la posibilidad de documentarlas".

Por EFE
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"Lo que está ocurriendo no es incidental, es intencional", declaró Albanese en una rueda de prensa en Naciones Unidas en la que intervino por videoconferencia porque Estados Unidos le impide su entrada al país.

La relatora compareció tras la presentación del informe 'La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio', en el que documenta una eliminación sistemática de periodistas y trabajadores de medios en Gaza con el fin de "silenciar los testimonios e impedir la documentación de crímenes".

Así, definió como "mediocidio" la destrucción sistemática de "la función pública de los medios".

Según Albanese, Israel ha matado a cerca de 300 periodistas y trabajadores de medios en Gaza, una cifra que atribuyó a fuentes de la ONU, y ha destruido 150 centros y oficinas de comunicación, equivalentes al 80 % de la infraestructura mediática del enclave.

La relatora denunció también ataques de soldados y colonos contra periodistas en Cisjordania y sostuvo que la prohibición de entrada de prensa extranjera en Gaza demuestra la voluntad israelí de "ocultar la verdad".

Según expuso, se ha llevado a cabo una censura de medios y contenido en internet: en 2024, se prohibieron "más de 1.600 artículos y se censuraron más de 1.100".

Además, dijo que se estima que se han suprimido millones de publicaciones sobre Gaza en redes sociales gracias, en gran parte, a solicitudes de retirada israelíes.

Por otro lado, Albanese acusó a medios internacionales de prestigio de reproducir afirmaciones israelíes sin verificar, minimizar la responsabilidad de Israel y equiparar en ocasiones las muestras de solidaridad con las víctimas palestinas con el antisemitismo.

"Medios de comunicación internacionales de prestigio se hacen eco de afirmaciones sin verificar, ocultan la responsabilidad de Israel y, a menudo, equiparan las muestras de solidaridad con las víctimas de un genocidio con el antisemitismo", denunció.

Por último, destacó el asesinato del periodista palestino Anas al Sharif y lamentó que la pérdida del conocimiento de lo que ocurre en el terreno con muertes de los informadores.

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