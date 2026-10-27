Allamand cree que Cumbre Iberoamericana reafirmará el valor de un mundo basado en reglas

"Esta va a ser la cumbre que va a tener mayor impacto en resultados concretos, por decir algo, de los últimos veinte años", apuntó Allamand.

Citó cuestiones como una alianza iberoamericana para gestionar el desafío de la inteligencia artificial y un acuerdo de "embrión" de movilidad académica iberoamericana al modo del Erasmus europeo, así como el sistema de cuidado de personas vulnerables.

Comentó que el orden multilateral tiene "problemas de actualización" de elementos "anacrónicos". ¿Cómo se va a entender que, en el Consejo de Seguridad de la ONU, estén los ganadores de la Segunda Guerra Mundial más China y no esté la India, que tiene 1.300 millones de habitantes y es potencia nuclear?, se preguntó a modo de ejemplo.

"¿Y por qué Naciones Unidas no tiene un rol más importante en Gaza o en Irán, entre otras cosas? Porque, claro, hay bloqueos en el Consejo de Seguridad", se respondió.

"Si, en definitiva, el orden mundial se tiene que organizar a partir del interés individual de los países, estamos a un paso de lo que son las zonas de influencia (...), un área geográfica -sintetizó-en que una potencia ejerce, esta es la palabra, 'dominación' respecto de aquellos países que conforman esa área en el terreno político, militar, cultural..."

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Por el contrario, una comunidad como la iberoamericana es una zona de "convergencia", donde el principio es la "cooperación", sin "choque" entre la búsqueda del legítimo interés individual y la del legítimo interés colectivo.

Cree Allamand, y matiza que este comentario corre por su cuenta, que en el trasfondo de la cumbre de Madrid estará este concepto: Cómo avanzamos hacia un orden mundial nuevo para que no haya contradicción entre los intereses individuales y los colectivos.

En este contexto, apuntó que los iberoamericanos ponen por delante que van cooperar entre ellos según principios fundamentales como la democracia, los derechos humanos, el libre comercio, la soberanía de los países. "Y nos comprometemos -incidió- a trabajar juntos para que a la región le vaya bien, porque esa es la manera de que a cada uno de nosotros le vaya bien".

En la cumbre estará, "aunque no explícitamente", que estamos en un orden mundial en reconfiguración y, en consecuencia, "Iberoamérica tiene que jugar un rol" en ello.

"La alianza estratégica tantas veces proclamada y poco realizada hasta ahora entre América Latina y Europa es más importante que nunca" para convertirse en "un actor principal" en este momento de pulso entre dos grandes potencias, EE.UU. y China.

Pero entender hoy Europa en Latinoamérica se ha convertido en una "especie de acertijo", una suerte de "enigma", quiso precisar Allamand a título individual, no como secretario general iberoamericano.

Ahora, cuando más debería haber fuerzas políticas pro-Europa, los euroescépticos son ya un 27 o 28 % de la Eurocámara y ganan terreno en países como Francia y Alemania, así que no se entiende que "se esté cuestionando a sí misma", comentó.