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Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:55

Anne Godard obtiene el premio Décembre por una novela sobre los secretos familiares

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París, 27 oct (EFE).- La escritora francesa Anne Godard ganó este martes el premio Décembre por su novela 'Nous aussi', que retrata a una familia de la alta burguesía parisina marcada por un trauma relacionado con el incesto.

Por EFE
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La obra, elogiada por la originalidad de su escritura, se impuso a 'Tuer le vieux', de Daria Marx, y 'Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer?', de Lucie Rico, las otras dos finalistas.

La novela 'Nous aussi' (Actes Sud) se ha situado entre los libros más vendidos de la 'rentrée' literaria francesa, y había pasado las dos primeras cribas para el premio Goncourt, el más prestigioso de las letras francesas, aunque hoy no logró permanecer en la lista de los cuatro finalistas.

El ganador del premio Goncourt se conocerá la próxima semana, al igual que los ganadores del Femina, Médicis y Renaudot, mientras que esta semana -el viernes 29- se conocerá también el nombre del agraciado con Gran Premio de Novela de la Academia Francesa.

Profesora de francés como lengua extranjera y literatura, Godard, de 54 años, retrata en su novela la vida de una familia de la alta burguesía parisina aparentemente protegida de los conflictos sociales, pero marcada por la violencia sexual y los secretos familiares.

A través de una voz narrativa colectiva, construida en torno al pronombre francés 'on', la autora explora cómo la pertenencia al clan dificulta la afirmación individual y perpetúa el silencio.

La muerte de uno de sus miembros resquebraja ese equilibrio y obliga a afrontar un trauma relacionado con el incesto, con lo que la novela aborda así la dificultad de romper con las lealtades familiares y recuperar una voz propia.

El premio Décembre, creado en 1989 con el nombre de premio Novembre, busca reconocer obras que quedan al margen de los principales galardones literarios de otoño.

Está dotado con 15.000 euros y cuenta con el apoyo de la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

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