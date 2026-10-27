Arrestan en Florida a diez presuntos miembros del Cartel de Sinaloa por narcotráfico

"Esta investigación ha desmantelado por completo una importante red de narcotráfico del Cartel de Sinaloa que inundaba las comunidades de Florida con miles de kilogramos de cocaína", subrayó en un comunicado el fiscal general estatal, James Uthmeier.

La organización operaba como una filial del cartel mexicano y transportaba en grandes camiones cada mes la droga a través de El Paso, en Texas, hasta Tampa, en Florida, para su distribución, según un comunicado de la Fiscalía.

La red comenzó a desmoronarse el pasado 11 de julio tras la incautación de 60 kilogramos de cocaína y la captura de Daniel Pinales, considerado el distribuidor principal en la zona de Tampa.

Entre los diez detenidos figura también Erick Manuel Gómez Tapia, alias Canelo, señalado como el número dos de la trama, arrestado con una fianza de 30 millones de dólares y a la espera de ser extraditado desde Texas. En total, las fianzas impuestas rondan los 40 millones de dólares.

Todos ellos están acusados de conspiración para cometer crimen organizado, mientras que Pinales y otros tres cabecillas afrontan además cargos directos por ese delito, considerado grave de primer grado.

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Pinales también enfrenta una sentencia de cadena perpetua por conspiración para traficar esta sustancia por un monto superior a 150 kilogramos.