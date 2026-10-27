Baréin condena a prisión a tres personas por "favorecer agresiones iraníes" contra el país

La Fiscalía bareiní dijo en un comunicado que estas personas "apoyaron y favorecieron las agresiones iraníes terroristas contra el reino de Baréin, además de obtener datos vitales confidenciales cuya publicación está prohibida, y grabar en lugares no permitidos en el momento de los ataques terroristas a los que se expuso el reino".

La nota no identificó a los condenados ni informó sobre cuándo fueron detenidos, si bien apuntó que el Ministerio Público recibió "varias denuncias" sobre la publicación de fotos y vídeos de algunos de los condenados, que supuestamente escribieron comentarios de "apoyo" a estos ataques.

La Fiscalía empezó la investigación en cuanto se recibieron estas denuncias, interrogaron a los acusados y escuchó los testimonios de los testigos y encomendó a expertos técnicos para examinar los aparatos electrónicos requisados", añadió el comunicado.

Baréin, con un considerable porcentaje de población musulmana chií y que alberga la Quinta Flota estadounidense, ha sido uno de los países más afectados por los ataques lanzados por Irán contra los países del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra.

El Gobierno bareiní ha prohibido y tipificado como delito la difusión de vídeos, imágenes o grabaciones no verificadas que muestren las consecuencias de ataques iraníes, zonas afectadas por operaciones militares o despliegues de seguridad dentro del reino.

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Según el Centro Amal para los Derechos Humanos y la Justicia, al menos 747 personas han sido arrestadas desde el inicio de la guerra por presuntamente dar apoyo a Irán, entre los que se encuentran 164 condenados y 257 liberados.