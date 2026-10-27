Boeing reduce sus pérdidas en un 90 % en los primeros nueve meses del año

En los nueve primeros meses de 2026, Boeing perdió 551 millones de dólares, frente a los 5.982 millones del mismo tramo del ejercicio anterior, mientras que la facturación acumulada aumentó un 8 % interanual, hasta 70.965 millones, según un comunicado.

En el tercer trimestre, el más seguido en Wall Street, Boeing tuvo una pérdida neta de 116 millones, una reducción de casi el 98 % respecto a los 5.339 millones del mismo periodo de 2025, y aumentó las ventas un 4 %, hasta 24.188 millones.

La importante reducción de pérdidas tiene que ver con el cargo de unos 5.000 millones que Boeing se anotó hace un año por los retrasos en la entrega de los aviones de cuerpo ancho 777X debido al proceso regulatorio.

El máximo ejecutivo de la firma, Kelly Ortberg, destacó la certificación de los aviones 737-7 y 737-10 como "hitos", así como un contrato con el Gobierno de EE.UU. para diseñar y construir la sexta generación de aviones de combate de la Marina.

Tras años de estancamiento a raíz de la crisis de seguridad por los accidentes de los 737, que fue agravada por la pandemia de covid-19, y que permitió a su rival europea Airbus tomar ventaja, el directivo aseguró que Boeing sigue trabajando para encauzar su negocio.

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El segmento de aviones comerciales de Boeing, en el que se incluye la gama 737, tuvo unas pérdidas de 697 millones en el trimestre.

"El programa 737 sigue progresando hacia una producción estabilizada en 47 al mes. Durante el trimestre, el 737-7 recibió un tipo de certificación modificada de la Administración Federal de Aviación (FAA) y el 737-10 recibió la certificación en octubre", señala la nota.

Boeing registró 300 pedidos y entregó 161 aviones, pero su cartera incluye unos 6.300, con un valor récord de 612.000 millones, indicó.

Las acciones de Boeing caían un 9,4 % a media sesión en Wall Street después de que muchos analistas consideraran que las pérdidas por acción fueron mayores de lo esperado.