Brasil reafirma su compromiso con la estabilidad fiscal tras el desplome bursátil

Durigan aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que el Gobierno va a "perseguir" el cumplimiento de las metas fiscales y que Lula presentará medidas de "ajuste" una vez defina la formación del próximo Gobierno.

Además, el ministro informó que ha autorizado la recompra de nuevos títulos del Tesoro este martes para tratar de estabilizar el mercado financiero, después de que la Bolsa de São Paulo cerrara el lunes con una fuerte caída del 13,8 %.

En este contexto, Durigan dijo que abrió ayer lunes un "diálogo técnico" con la Bolsa, el Banco Central y otros agentes bursátiles para hablar sobre la "necesidad de mejorar las cuentas públicas" y que espera que este martes se mantenga "un nivel de racionalidad sin grandes oscilaciones" en el mercado.

El parqué paulista arrancó la sesión con una ligera subida del 0,3 %, mientras que el real inició una tendencia a la recuperación frente al dólar.

El ministro atribuyó la inestabilidad bursátil de la víspera a la expectativa de una victoria del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, y no a una falta de confianza en el Gobierno de Lula.

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"Es natural que un cambio de posiciones cause esa desorganización en los mercados", señaló.

Bolsonaro era el favorito del mundo financiero por su promesa de llevar a cabo un "tijeretazo" en el gasto público ante el aumento de la deuda en los últimos años.

Del otro lado, Lula se comprometió durante la campaña a mantener un fuerte gasto social, especialmente en salud y educación, un sello de sus mandatos presidenciales.

El líder progresista conquistó el domingo un cuarto mandato tras imponerse con el 52 % de los votos, frente al 48 % del rival ultraderechista.