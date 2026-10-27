Bruselas aprende "la lección" de la crisis en Ceuta y propone reforzar Frontex

"Esto también es una lección que se ha extraído de la crisis de este año en Ceuta", señala el comunicado difundido por el Ejecutivo comunitario, en el que se explican las líneas maestras de este nuevo reglamento, que contempla, entre otros puntos, más agentes y más tecnología para hacer frente a los nuevos retos migratorios.

La reforma, según explicó un funcionario comunitario, "no gira en torno a Ceuta" ni su presentación se ha acelerado tras los eventos de los días 30 y 31 de julio, aunque sí "ha influido en el debate".

"Es muy importante tener en cuenta todas las lecciones aprendidas; todos prestamos ya mucha atención al conocimiento de la situación y a la necesidad de comprender de forma preventiva lo que ocurre a lo largo de las diferentes rutas", dijo la misma fuente.

Entre los puntos que propone el Ejecutivo comunitario se encuentra un aumento del número de agentes propios de la agencia hasta alcanzar los 30.000, que incluye la creación de una "reserva europea de fronteras y retorno", un cuerpo de 17.000 agentes que estará a disposición de los Estados miembros y que podrá desplegarse "cuando sea necesario".

Además, Frontex actuará como organismo central que gestionará procesos de retorno y la compra de recursos, lo cual responde a que "ningún Estado miembro puede hacer frente a estos retos por sí solo", según dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en rueda de prensa.

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"¿Por qué hacemos todo esto? Porque nuestras fronteras se enfrentan a nuevos retos: cruces organizados, instrumentalización, desinformación en línea, redes de tráfico ilegal y rutas cambiantes, y amenazas híbridas", agregó Brunner, que sostuvo que la respuesta "tiene que ser más rápida, más contundente y mejor coordinada".

Para que esa respuesta sea más rápida, la reforma contempla también el establecimiento de una Fuerza de Acción Rápida que podrá ser desplegada "con muy poca antelación" para ayudar a los Estados miembros a reaccionar a este tipo de situaciones, acompañada de un Centro de Seguimiento en Línea que monitorizará las redes sociales.

Además de la reforma de Frontex, el Ejecutivo comunitario presentó otra propuesta para digitalizar el proceso de repatriaciones, con una nueva "arquitectura digital" y una simplificación administrativa que reduzca los tiempos y agilice las deportaciones.

Esto busca además complementar el reglamento de retornos, adoptado oficialmente en las últimas semanas, que permite la creación de centros de retorno para migrantes en terceros países, a los que Frontex podrá proporcionar apoyo operativo y logístico si se adopta esta propuesta, y sumado al Pacto de Asilo y Migración europeo, cuya implementación se completó en junio.

"En los últimos años se han logrado avances significativos. La UE ha establecido el sistema de gestión de fronteras más avanzado del mundo", dijo la vicepresidenta de la CE para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

Brunner presumió además de que durante el pasado año se efectuaron 63.500 repatriaciones, se fletaron más de 220 vuelos y ayudaron a casi 20.000 personas en su reintegración.

"Pero aun así, podemos y debemos mejorar en lo que respecta al retorno de aquellos que no tienen derecho a permanecer en la UE", agregó el político austríaco.

Ahora, son el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (donde están representados los Estados miembros) quienes deben negociar la propuesta antes de ser votada y adoptada formalmente.